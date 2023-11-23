Аскаров не сделал вес перед боем с Гомесом на АСА 166
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Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.
Аскаров показал лишние 500 г. Он будет оштрафован на 30% от гонорара в пользу соперника.
«Бой пройдёт в промежуточной весовой категории в связи с тем, что бразилец принял поединок на коротком уведомлении», — заявил Яценко.
Участники главного боя Ибрагим Мамедов и Михаил Долгов успешно сделали вес.
Турнир ACA 166 пройдёт 24 ноября на «КСК Арене» в Санкт-Петербурге.
Ранее Аскаров поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Аланом Гомесом в рамках турнира ACA 166 в Санкт-Петербурге.