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Аскаров не сделал вес перед боем с Гомесом на АСА 166

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Российский боец Аскар Аскаров не сделал вес перед боем с бразильцем Аланом Гомесом на АСА 166.
Аскаров не сделал вес перед боем с Гомесом на АСА 166
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Аскаров показал лишние 500 г. Он будет оштрафован на 30% от гонорара в пользу соперника.

«Бой пройдёт в промежуточной весовой категории в связи с тем, что бразилец принял поединок на коротком уведомлении», — заявил Яценко.

Участники главного боя Ибрагим Мамедов и Михаил Долгов успешно сделали вес.

Турнир ACA 166 пройдёт 24 ноября на «КСК Арене» в Санкт-Петербурге.

Ранее Аскаров поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Аланом Гомесом в рамках турнира ACA 166 в Санкт-Петербурге.

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