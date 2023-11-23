Жена Каменева высказалась о том, что хоккеисты ходят в стриптиз-клубы

Жена нападающего московского ЦСКА Владислава Каменева Татьяна ответила на комментарий одной из подписчиц в социальной сети о том, что все хоккеисты на выездах ходят в стриптиз-клубы.

«Девушка, а вы там работаете, что так осведомлены? Если вы как-то пытались задеть меня и думали, что я начну писать Владу: «Ну, рассказывай, где ты там шастаешь?!» — то я вас хочу разочаровать.

Голые груди других девушек меня нисколько не волнуют и не вызывают ревность. Девушки на Патриках чаще опаснее, чем безобидные стриптизёрши.

Хочешь идти — иди, только скажи об этом. Вот что терпеть не могу, так это враньё. На остальных мне без разницы», — написала Татьяна на своей странице в соцсети.

Каменев является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года. Всего на его счету 64 гола и 58 голевых передач в 267 матчах в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее сообщалось, что гол Каменева помог ЦСКА победить нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.