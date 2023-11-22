Ступак: давно не гоняю мысли «раз я уехала из дома, то плохая мать»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак объяснила, почему не возит с собой семью на сборы.

«У нас ведь очень многие нашли себе пару в нашем же виде спорта. Кто-то даже в одних командах тренируется. А у меня немножко другая история. Муж работает, у него есть свои обязанности, своя зона роста, и отрывать его, превращая в няньку, было бы совершенно неправильно. У ребёнка тоже полностью сформирована среда обитания. Есть детский сад, кружки, на которые мы его водим, есть бабушка, дедушка. Они его холят, любят, лелеют. А мама всегда на связи. Даже если я куда-то уехала, контакт с сыном сохраняется постоянно.

То есть я уже давно, скажем так, не гоняю в голове такие мысли: раз я уехала из дома, то плохая мать. Я точно знаю, что делаю и для чего», — сказала Ступак в интервью RT.

Ранее Ступак заявила, что не боится негатива в интернете.