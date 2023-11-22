RT в Telegram
Подпишись

Ступак: давно не гоняю мысли «раз я уехала из дома, то плохая мать»

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак объяснила, почему не возит с собой семью на сборы.
Ступак: давно не гоняю мысли «раз я уехала из дома, то плохая мать»
  • РИА Новости

«У нас ведь очень многие нашли себе пару в нашем же виде спорта. Кто-то даже в одних командах тренируется. А у меня немножко другая история. Муж работает, у него есть свои обязанности, своя зона роста, и отрывать его, превращая в няньку, было бы совершенно неправильно. У ребёнка тоже полностью сформирована среда обитания. Есть детский сад, кружки, на которые мы его водим, есть бабушка, дедушка. Они его холят, любят, лелеют. А мама всегда на связи. Даже если я куда-то уехала, контакт с сыном сохраняется постоянно.

То есть я уже давно, скажем так, не гоняю в голове такие мысли: раз я уехала из дома, то плохая мать. Я точно знаю, что делаю и для чего», — сказала Ступак в интервью RT.

Ранее Ступак заявила, что не боится негатива в интернете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить