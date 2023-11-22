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Ступак заявила, что не боится негатива в интернете

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак заявила, что не боится негатива в интернете.
Ступак заявила, что не боится негатива в интернете
  • РИА Новости

«Не боюсь ничего подобного. Мне вообще кажется, транслирование собственной слабости — как раз таки достаточно большая сила. Если кто-то кинет в меня, образно говоря, каким-нибудь хейтом, ну, окей, моя жизнь не изменится. Я просто взяла определённый курс и следую ему. Говоря о медийности, мне интересно пробовать себя в каких-то других сферах. Один раз довелось побывать в роли комментатора, понравилось. Поняла, мне всегда есть о чём рассказать», — сказала Ступак в интервью RT.

Ранее Ступак ответила, решилась бы на фотосессию в мужском журнале.

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