Дементьев считает, что «Авангард» претендует на чемпионство в текущем сезоне

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал последние результаты «Авангарда» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Самое главное для «Авангарда» — попадание в первую четвёрку, чтобы плей-офф начинать на своей площадке, что очень важно. Также нужны усиленная работа тренеров, хороший микроклимат в команде, функциональная подготовка, чтобы всё было слаженно.

Конечно, они полностью претендуют на чемпионство, но ни одна команда в КХЛ не ставит себе мимолётных целей. Все работают скрупулёзно и сосредоточенно», — заявил RT Дементьев.

Ранее сообщалось, что Дементьев не может выделить конкретного игрока из состава «Авангарда», так как считает, что на результат работает вся команда.