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Дементьев: отдавать все лавры кому-то одному из игроков «Авангарда» просто неправильно

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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев не может выделить конкретного игрока из состава «Авангарда», так как считает, что на результат работает вся команда.
Дементьев: отдавать все лавры кому-то одному из игроков «Авангарда» просто неправильно
  • РИА Новости

«Выделять кого-то из команды — это самая коварная вещь. Стараются и прикладывают усилия все ребята. Отдавать все лавры кому-то одному просто неправильно. Кто-то забивает в чужие ворота, а кто-то, напротив, не даёт забить в свои. Главное, что парни сейчас максимально реализовывают моменты», — заявил RT Дементьев.

Ранее сообщалось, что Дементьев считает, что победы «Авангарда» — заслуга тренерского штаба.

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