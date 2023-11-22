Дементьев: отдавать все лавры кому-то одному из игроков «Авангарда» просто неправильно

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев не может выделить конкретного игрока из состава «Авангарда», так как считает, что на результат работает вся команда.

РИА Новости