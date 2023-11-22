Дементьев: отдавать все лавры кому-то одному из игроков «Авангарда» просто неправильно
- РИА Новости
«Выделять кого-то из команды — это самая коварная вещь. Стараются и прикладывают усилия все ребята. Отдавать все лавры кому-то одному просто неправильно. Кто-то забивает в чужие ворота, а кто-то, напротив, не даёт забить в свои. Главное, что парни сейчас максимально реализовывают моменты», — заявил RT Дементьев.
Ранее сообщалось, что Дементьев считает, что победы «Авангарда» — заслуга тренерского штаба.