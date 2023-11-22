Алдонин считает, что Дзагоев может стать интересным тренером

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал желание экс-игрока армейцев Алана Дзагоева попробовать себя в тренерской деятельности.

«Здорово, что у Алана возникло такое желание. Всегда хорошо, когда люди, которые внесли достаточно весомый вклад в футбол, хотят в нём остаться. Думаю, его характер и целеустремлённость помогут ему в этом, и мне кажется, что нас ждёт достаточно интересный тренер в его лице. Надеюсь, у него всё получится», — сказал Алдонин RT.

Футболист отметил, что игровая карьера Дзагоева может помочь ему в новой профессии.

«Дзагоев был футболистом высокого уровня, его спортивная карьера непременно поможет ему на новом пути. Самое главное — иметь желание и возможность, чтобы передать своё мнение подопечным. Не у всех хороших игроков получается стать такими же отменными наставниками. Порой они сталкиваются с проблемами, когда нужно донести свою философию до команды», — добавил он.

Ранее Алдонин прокомментировал решение экс-игрока армейцев Алана Дзагоева завершить спортивную карьеру.