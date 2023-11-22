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Алдонин: сразу было понятно, что Дзагоев поборется за место в старте ЦСКА

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал решение экс-игрока армейцев Алана Дзагоева завершить спортивную карьеру.
Алдонин: сразу было понятно, что Дзагоев поборется за место в старте ЦСКА
  • РИА Новости

«Алан очень ярко начал свой футбольный путь. Помню момент, когда он только появился в ЦСКА. Дзагоев был тогда достаточно молодым парнем, но почему-то всегда складывалось такое ощущение, что это уже сложившийся игрок, которому не нужно время на адаптацию в команде. Уже с его первой тренировки было понятно, что он будет бороться за своё место в стартовом составе», — сказал Алдонин RT.

Футболист отметил и многофункциональность Дзагоева в ЦСКА.

«Поначалу Алан был ярко выраженной «десяткой» и стремился играть только на атаку. Однако в дальнейшем, как мне кажется, он сумел достаточно сильно прибавить в отборе и мог опускаться даже в опорную зону, став полузащитником с функциями бокс-ту-бокс. Дзагоев также добавил в плане дисциплины, сумел поработать над своим характером и желанием постоянно играть с мячом», — добавил он.

Ранее Дзагоев рассказал о конфликте с руководством ЦСКА из-за подсчёта зарплаты.

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