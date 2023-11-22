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Дзагоев рассказал о конфликте с руководством ЦСКА из-за подсчёта зарплаты

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Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о конфликте с армейским клубом из-за зарплаты.
Дзагоев рассказал о конфликте с руководством ЦСКА из-за подсчёта зарплаты
  • РИА Новости

«У нас четыре игры в месяц, и чтобы набрать необходимое количество минут, по моим подсчётам, мне надо было сыграть 140 минут, чтобы получить полную или 70% зарплаты. А по итогу оказалось, что нет. Условно говоря, если бы я сыграл в двух играх по 45 минут, а в двух остальных сыграл по 20 минут, то эти игры не засчитывались. И тут у нас произошёл конфликт интересов (смеётся)», — рассказал Дзагоев в видео на YouTube-канале Nobel.

1 ноября Дзагоев сообщил о завершении карьеры.

Напомним, что Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России. 

В сезоне-2022/2023 футболист выступал за «Рубин», где провёл 20 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

28 сентября «Ламия» объявила о переходе Дзагоева. В текущем сезоне футболист провёл два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее Дзагоев рассказал, как отказался от перехода в «Спартак».

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