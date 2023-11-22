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Хомуха — о перспективах Дзагоева в Европе: надо было ехать и пробовать

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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха отреагировал на решение экс-игрока армейцев Алана Дзагоева завершить спортивную карьеру.
Хомуха — о перспективах Дзагоева в Европе: надо было ехать и пробовать
  • РИА Новости

«Алан подавал очень большие надежды в качестве молодого и перспективного футболиста в своё время, но, к сожалению, не смог полностью реализовать свой потенциал. У него была хорошая техническая оснащённость, но только на уровне российского чемпионата — для Европы этого мало. Стоило ли ему попытать свои силы за границей в более раннем возрасте? Надо было ехать и пробовать, но, если он сам выбрал другой путь, что теперь об этом говорить?» — заявил Хомуха RT.

Ранее Хомуха прокомментировал желание Дзагоева попробовать себя в тренерской деятельности. 

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