Хомуха посоветовал Дзагоеву начать тренерский путь с юношеского футбола
- РИА Новости
«Трудно сказать, насколько действительно велико желание Алана попробовать себя на тренерском поприще. Это очень сложная работа, которая требует полной концентрации внимания и занимает значительную часть времени. Ему следует самому понять, нужна ли ему такая профессия», — сказал Хомуха RT.
Главный тренер «Шинника» также ответил на вопрос, какая работа подошла бы Дзагоеву в родном ЦСКА.
«Если он хочет постичь все основы тренерской деятельности, ему надо идти в юношеский футбол. Тогда Дзагоев сможет понять для себя, нужно ли ему это. Стоит начать свой путь с самого низа и постепенно двигаться вперёд», — добавил он.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на решение Дзагоева завершить карьеру.