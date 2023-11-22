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Хомуха посоветовал Дзагоеву начать тренерский путь с юношеского футбола

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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал желание экс-игрока армейцев Алана Дзагоева попробовать себя в тренерской деятельности.
Хомуха посоветовал Дзагоеву начать тренерский путь с юношеского футбола
  • РИА Новости

«Трудно сказать, насколько действительно велико желание Алана попробовать себя на тренерском поприще. Это очень сложная работа, которая требует полной концентрации внимания и занимает значительную часть времени. Ему следует самому понять, нужна ли ему такая профессия», — сказал Хомуха RT.

Главный тренер «Шинника» также ответил на вопрос, какая работа подошла бы Дзагоеву в родном ЦСКА.

«Если он хочет постичь все основы тренерской деятельности, ему надо идти в юношеский футбол. Тогда Дзагоев сможет понять для себя, нужно ли ему это. Стоит начать свой путь с самого низа и постепенно двигаться вперёд», — добавил он.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на решение Дзагоева завершить карьеру.

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