«Интер Майами» Месси опроверг информацию об участии в турнире с «Аль-Насром» Роналду

«Интер Майами» выступил с заявлением касательно участия в турнире с саудовским «Аль-Насром».

«Сегодня было опубликовано сообщение о том, что «Интер Майами» примет участие в Riyadh Season Cup. Это сообщение не соответствует действительности. В сообщении содержались заявления, приписываемые владельцу команды Хорхе Масу. Мас не давал никаких комментариев, ни публичных, ни частных, по поводу предсезонного тура», – говорится в заявлении на официальном сайте «Интер Майами».

Как сообщает Фабрицио Романо в социальных сетях, матч состоится в Эр-Рияде в феврале 2024 года.

Месси подписал контракт с клубом летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в декабре 2022 года.

В нынешнем сезоне Роналду забил 16 мячей и отдал девять результативных передач в 17 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах. Контракт нападающего с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Джеррард назвал Роналду лучшим футболистом в истории.