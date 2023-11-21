Романо: Гризманн не перейдёт в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн не планирует переходить в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, английскому клубу не интересен форвард. Кроме этого, Антуан не хочет покидать испанский клуб, именно поэтому летом нападающий отклонил предложение из Саудовской Аравии.

По информации El Nacional, манкунианский клуб готов утроить нынешнюю зарплату 32-летнего француза ради его подписания.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 12 мячей и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за «Атлетико». Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Гризманн признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.