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Синицына: показать четверной тулуп на соревнованиях — цель на этот сезон

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Российская фигуристка Ксения Синицына назвала свою главную цель на сезон-2023/24.
Синицына: показать четверной тулуп на соревнованиях — цель на этот сезон
  • РИА Новости

«Моя душа лежит к четверному тулупу. Есть определённая техника, по которой ты можешь его дожать, выехать и исполнять на стартах. Я надеюсь, что с этим справлюсь и покажу его на соревнованиях. Это моя цель на этот сезон», — приводит слова Синицыной Sport24.

Синицына победила на этапе Гран-при России в Самаре. По итогам короткой и произвольной программ фигуристка получила от судей 216,08 балла.

Ранее Тарасова похвалила Синицыну за победу на этапе Гран-при России в Самаре.

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