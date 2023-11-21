Синицына: показать четверной тулуп на соревнованиях — цель на этот сезон

Российская фигуристка Ксения Синицына назвала свою главную цель на сезон-2023/24.

«Моя душа лежит к четверному тулупу. Есть определённая техника, по которой ты можешь его дожать, выехать и исполнять на стартах. Я надеюсь, что с этим справлюсь и покажу его на соревнованиях. Это моя цель на этот сезон», — приводит слова Синицыной Sport24.

Синицына победила на этапе Гран-при России в Самаре. По итогам короткой и произвольной программ фигуристка получила от судей 216,08 балла.

Ранее Тарасова похвалила Синицыну за победу на этапе Гран-при России в Самаре.