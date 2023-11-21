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Призёры ОИ-2012 в плавании Анастасия и Сергей Фесиковы объявили о завершении карьеры

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Призеры Олимпийских игр в Лондоне в плавании Анастасия и Сергей Фесиковы объявили о завершении карьеры.
Призёры ОИ-2012 в плавании Анастасия и Сергей Фесиковы объявили о завершении карьеры
  • РИА Новости

«Я наплавалась, повидала много соревнований, поездила по миру. У меня дети, это другая жизнь, и теперь уже без соревнований», — приводит слова Анастасии «Матч ТВ».

Сергей отметил, что пора задуматься о здоровье.

«Почти 35 всё‑таки. Я уже не получаю тех эмоций, даже находясь в тренировочном процессе. Насытился», — добавил он.

Фесикова стала серебряным призёром Игр-2012 на дистанции 200 м на спине, Фесиков — в эстафете 4 по 100 м вольным стилем.

Ранее Сергей Фесиков высказался о санкциях в отношении российского спорта.

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