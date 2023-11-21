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Каменский: на российских игроках держится спортивная составляющая и бизнес НХЛ

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Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о возможном пропуске сборной России по хоккею Кубка мира в 2025 году.

«В НХЛ заинтересованы, чтобы наши хоккеисты играли на этом турнире. Они в лиге на лидирующих ролях, поэтому я не знаю, почему вынесено такое решение. Давайте дождёмся конкретного заявления НХЛ, которая проводит этот турнир. Как можно видеть, наши ребята являются сейчас одними из лучших в лиге и на них держится спортивная составляющая и бизнес лиги», — цитирует Каменского ТАСС.

21 ноября глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш подтвердил, что сборная России с большой долей вероятности не выступит на Кубке мира в 2025 году.

По информации СМИ, на турнире сыграют игроки из четырёх или шести государств. Вероятнее всего, это будут представители Канады, США, Швеции и Финляндии. Соревнования продлятся неделю.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею не примет участия в Кубке мира в 2025 году.

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