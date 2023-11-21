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Адиев останется на посту главного тренера сборной Казахстана

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Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов сообщил, что главный тренер национальной команды Магомед Адиев продолжит работу на своём посту.
Адиев останется на посту главного тренера сборной Казахстана
  • РИА Новости

«Магомед Адиев останется на посту главного тренера сборной. Сейчас мы вместе с ним расписываем большой план по развитию нашего футбола. Есть проекты, которые нужно отработать по нашей системе и стратегии», — цитирует Барменкулова Metaratings.ru

Казахстан уступил Словении в отборочном матче на чемпионат Европы 2024 года. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, Словения занимает второе место в таблице группы H с 22 очками. У Казахстана третья позиция и 18 очков.

Казахстан будет пытаться оформить выход через стыковые матчи Лиги наций. Встреча между Грецией и Казахстаном пройдёт 21 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия из-за дисквалификации пропустит матч плей-офф за выход на Евро-2024.

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