Адиев останется на посту главного тренера сборной Казахстана

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов сообщил, что главный тренер национальной команды Магомед Адиев продолжит работу на своём посту.

«Магомед Адиев останется на посту главного тренера сборной. Сейчас мы вместе с ним расписываем большой план по развитию нашего футбола. Есть проекты, которые нужно отработать по нашей системе и стратегии», — цитирует Барменкулова Metaratings.ru

Казахстан уступил Словении в отборочном матче на чемпионат Европы 2024 года. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, Словения занимает второе место в таблице группы H с 22 очками. У Казахстана третья позиция и 18 очков.

Казахстан будет пытаться оформить выход через стыковые матчи Лиги наций. Встреча между Грецией и Казахстаном пройдёт 21 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия из-за дисквалификации пропустит матч плей-офф за выход на Евро-2024.