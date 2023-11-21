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Жирков: брал с собой кальян на сборы национальной команды

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Бывший защитник сборной России Юрий Жирков признался, что брал кальян на учебно-тренировочные сборы.
Жирков: брал с собой кальян на сборы национальной команды
  • РИА Новости

«Когда играл в сборной России, иногда брал с собой кальян на сборы. Тренеры не разрешали, но приходилось брать, хотелось покурить кальян. В ЦСКА и «Зените» не возил его, только в сборной», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Жирков выступал за тамбовский «Спартак», столичный ЦСКА, махачкалинский «Анжи», столичное «Динамо», санкт-петербургский «Зенит», подмосковные «Химки» и лондонский «Челси».

Он является двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Он завершил карьеру в национальной команде в 2021 году. В составе сборной страны Жирков провёл 105 матчей и отметился двумя забитыми мячами.

Ранее Жирков заявил, что армейцы играли на победу в ретроматче со столичным «Локомотивом».

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