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Рудковская жёстко ответила на критику сына, заявив, что он покупает себе уже вторую квартиру

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Продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская ответила на критику по поводу того, что её сын Александр сыграет краба ледовом шоу «Русалочка».
Рудковская жёстко ответила на критику сына, заявив, что он покупает себе уже вторую квартиру
  • РИА Новости

«Предлагаю считать не деньги, которые Саша потратит на психолога, а метраж квартиры, которую он уже себе может позволить на свои деньги. После этой постановки начнёт собирать на вторую», — написала Рудковская в Telegram-канале.

После того как стало известно, что юный фигурист сыграет краба, в сети над ним начали смеяться и называть Краб Крабыч. Такое прозвище связано с тем, что родители Саши его называют Гном Гномыч.

Ранее сообщалось, что сын Плющенко защитил второй спортивный разряд.

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