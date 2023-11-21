Рудковская жёстко ответила на критику сына, заявив, что он покупает себе уже вторую квартиру
- РИА Новости
«Предлагаю считать не деньги, которые Саша потратит на психолога, а метраж квартиры, которую он уже себе может позволить на свои деньги. После этой постановки начнёт собирать на вторую», — написала Рудковская в Telegram-канале.
После того как стало известно, что юный фигурист сыграет краба, в сети над ним начали смеяться и называть Краб Крабыч. Такое прозвище связано с тем, что родители Саши его называют Гном Гномыч.
Ранее сообщалось, что сын Плющенко защитил второй спортивный разряд.