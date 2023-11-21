Defensa Central: президент «Реала» готов запустить Суперлигу без клубов АПЛ

Президент «Реала» Флорентино Перес не теряет надежду запустить новый турнир — Суперлигу.

По информации Defensa Central, функционер готов реализовывать проект без английских клубов, с которыми не удаётся договориться.

В 2021 году 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Впоследствии на фоне критики девять команд отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В мае того же года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Ранее сообщалось, что в УЕФА раскритиковали «Реал» за участие в проекте Суперлиги.