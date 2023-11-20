Оправданный по делу об изнасиловании Менди подал в суд на «Манчестер Сити»

Защитник Бенжамен Менди принял решение подать в суд на «Манчестер Сити».

«Ник де Марко выступает от лица бывшего футболиста «Манчестер Сити» Бенжамена Менди в многомиллионном иске о несанкционированном удержании заработной платы. МС не выплачивал господину Менди заработную плату с сентября 2021 года, когда Менди был обвинен в различных нарушениях, по которым он позднее был оправдан, до окончания его контракта в июне 2023 года», — приводит заявление Sky Sports.

Выплаты были заморожены на время расследования по делу об изнасиловании.

Менди перешёл из «Монако» в «Манчестер Сити» летом 2017 года. В составе «горожан» защитник провёл 75 матчей и забил два мяча. В 2021-м защитник был отстранён от футбола из-за судебных разбирательств.

14 июля он был признан невиновным.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» рассматривает вариант возвращения Зане.