Головин — о матче с Кубой: такие эмоции возвращают нас в футбол

Полузащитник сборной России Александр Головин высказался о разгромной победе национальной команды над Кубой в товарищеском матче.

«Очень много болельщиков! Хотелось бы всегда видеть такое. Такие моменты нас возвращают в футбол. Не было ли скучно? Атакующим футболистам точно было весело. Может, кому-то в обороне было и скучно, потому что они не так много атаковали. Думаю, эмоции у всех положительные», — цитирует Головина «Чемпионат».

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

Ранее сборная России повторила счёт, с которым СССР разгромил Кубу на Олимпиаде-1980.