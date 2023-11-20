Бузова: расставание с Тарасовым стало для меня травмой, поломавшей психику

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о расставании с экс-футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.

«Давно не слежу за Тарасовым, специально. После развода я следила за ним примерно года три. Для меня расставание с ним было реальной травмой, поломавшей психику. Когда я об этом вспоминаю, у меня ком в горле. Сейчас у меня нет к нему никаких чувств: ни негативных, ни позитивных», — сказала Бузова в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

С 2012 по 2016 год Бузова состояла в браке с Тарасовым. В настоящий момент футболист женат на модели Анастасии Костенко, с которой воспитывает троих детей.

Тарасов завершил профессиональную карьеру в 2021 году.

Ранее Тарасов ответил на обвинения Бузовой по поводу готовки еды исключительно дома.