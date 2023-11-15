Тарасов ответил на обвинения Бузовой по поводу готовки еды исключительно дома

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов ответил на обвинения бывшей жены Ольги Бузовой в абьюзивном отношении к ней во время брака.

«В 80% мы кушали в ресторанах. За пять лет я два или три раза попросил приготовить домашнюю еду, потому что мне захотелось, и я думаю, это нормальное желание для мужика», — сказал Тарасов в своих соцсетях.

Бузова в интервью Надежде Стрелец заявила, что футболист заставлял её готовить домашнюю еду и ей приходилась по четыре часа варить борщ.

Пара состояла в браке с 2012 по 2016 год. В настоящий момент Тарасов женат на модели Анастасии Костенко, с которой воспитывает троих детей.

Ранее сообщалось, что Бузова упала на лёд перед матчем КХЛ между минским «Динамо» и «Ак Барсом».