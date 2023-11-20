Головин: рад вернуться в Россию и сыграть при своих болельщиках

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин высказался о товарищеском матче с Кубой.

«Всегда рад играть за сборную, испытываю только положительные эмоции. Рад вернуться в Россию и сыграть при своих болельщиках. Сегодня буду больше играть с краю», — приводит слова Головина «Матч ТВ».

Матч состоится 20 ноября в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск.

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) заявили, что товарищеский матч пойдёт в рейтинг Международной федерации футбола.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о матче с участием сборных России и Кубы.