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Гаджиев — о выходе Сербии на ЧЕ: россиянам теперь есть за кого поболеть

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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал выход сборной Сербии по футболу в финальную часть чемпионата Европы 2024 года в Германии впервые в современной истории этой страны.
Гаджиев — о выходе Сербии на ЧЕ: россиянам теперь есть за кого поболеть
  • AP
  • © Darko Vojinovic

«Выход сборной Сербии на Евро-2024 можно объяснить несколькими причинами, первая из которых лежит на поверхности. В этой стране давно и хорошо играют в футбол. Там есть сложившиеся традиции, а также масса игроков приличного уровня, лучшие из которых играют в ведущих европейских клубах. Вторым моментом является то, что многие отмечали в отношении команды на чемпионате мира в Катаре. Там каждый играл сам за себя и не было единой целостности, теперь же такого впечатления не складывается», — сказал Гаджиев RT.

Также тренер ответил на вопрос, могут ли теперь российские болельщики поддерживать Сербию на Евро-2024.

«Думаю, что это является личным делом каждого, а если говорить обо мне, я буду болеть за сербов. Их народ поддерживает нас в той ситуации, в которой мы оказались сегодня, и замечу, что делают они это как никто другой. Безусловно, россиянам теперь есть за кого поболеть на чемпионате Европы в Германии».

Ранее Гаджиев высказался об ожидаемом количестве зрителей на трибунах во время товарищеского матча национальной команды и сборной Кубы. 

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