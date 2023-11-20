Гаджиев — о выходе Сербии на ЧЕ: россиянам теперь есть за кого поболеть

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал выход сборной Сербии по футболу в финальную часть чемпионата Европы 2024 года в Германии впервые в современной истории этой страны.

«Выход сборной Сербии на Евро-2024 можно объяснить несколькими причинами, первая из которых лежит на поверхности. В этой стране давно и хорошо играют в футбол. Там есть сложившиеся традиции, а также масса игроков приличного уровня, лучшие из которых играют в ведущих европейских клубах. Вторым моментом является то, что многие отмечали в отношении команды на чемпионате мира в Катаре. Там каждый играл сам за себя и не было единой целостности, теперь же такого впечатления не складывается», — сказал Гаджиев RT.

Также тренер ответил на вопрос, могут ли теперь российские болельщики поддерживать Сербию на Евро-2024.

«Думаю, что это является личным делом каждого, а если говорить обо мне, я буду болеть за сербов. Их народ поддерживает нас в той ситуации, в которой мы оказались сегодня, и замечу, что делают они это как никто другой. Безусловно, россиянам теперь есть за кого поболеть на чемпионате Европы в Германии».

Ранее Гаджиев высказался об ожидаемом количестве зрителей на трибунах во время товарищеского матча национальной команды и сборной Кубы.