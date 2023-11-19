Санчес раскритиковал условия проживания футболистов на базе сборной Чили
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«Мне бы хотелось, чтобы на нашей базе были соответствующие условия и нормально работающий душ. Людям приходится ждать, пока другой человек помоется. Сборная не может работать в таких условиях», — цитирует Санчеса Infobae.
22 ноября сборная Чили в гостях сыграет с командой Эквадора в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. В группе южноамериканских стран чилийцы занимают шестое место, в пяти матчах набрав пять очков.
Ранее сообщалось, что Аргентина проиграла Уругваю и потерпела первое поражение в квалификации ЧМ-2026.