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Санчес раскритиковал условия проживания футболистов на базе сборной Чили

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Нападающий сборной Чили и «Интера» Алексис Санчес рассказал об условиях, в которых живут игроки национальной команды.
Санчес раскритиковал условия проживания футболистов на базе сборной Чили
  • Gettyimages.ru
  • © Marcelo Hernandez

«Мне бы хотелось, чтобы на нашей базе были соответствующие условия и нормально работающий душ. Людям приходится ждать, пока другой человек помоется. Сборная не может работать в таких условиях», — цитирует Санчеса Infobae.

22 ноября сборная Чили в гостях сыграет с командой Эквадора в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. В группе южноамериканских стран чилийцы занимают шестое место, в пяти матчах набрав пять очков.

Ранее сообщалось, что Аргентина проиграла Уругваю и потерпела первое поражение в квалификации ЧМ-2026.

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