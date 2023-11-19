Sun: де Хеа отказался от контракта с «Аль-Насром» и может стать игроком «Интер Майами»
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- © Michael Regan - The FA
По информации The Sun, футболист принял такое решение из-за своей супруги, которая не захотела переезжать в Саудовскую Аравию. Отмечается, что клуб был готов платить испанцу $623 тыс. в неделю.
В настоящий момент вратарь рассматривает предложение от «Интер Майами».
Напомним, что де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 по 2023 год. В составе команды он становился чемпионом страны, победителем Лиги Европы и завоёвывал Кубок Англии и Кубок английской лиги.
Ранее сообщалось, что де Хеа завершит карьеру, если ему не предложат перейти в крупный клуб.