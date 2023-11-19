Крылова: решение об участии Морозов и Ерёменко на этапе в Москве ещё не принято
- РИА Новости
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«Решение о снятии пары ещё не принято. Пока что они готовятся выступать. У Аннабель болит нога, мы пытаемся подготовить её», — приводит слова Крыловой РИА Новости.
Морозов получила травму на этапе Гран-при России в Красноярске. Во время разминки перед ритм-танцем Морозов столкнулась с Елизаветой Шанаевой, которая задела лезвием конька её ногу. Аннабель наложили несколько швов.
Гран-при в Москве пройдёт с 25 по 26 ноября.
Ранее Морозов поблагодарила болельщиков за поддержку после травмы.