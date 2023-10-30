Морозов поблагодарила болельщиков за поддержку после травмы

Российская фигуристка Аннабель Морозов, выступающая в танцах на льду с Игорем Ерёменко, обратилась к своим болельщикам после травмы, полученной на третьем этапе Гран-при России в Красноярске.

«Я безумно благодарна за то, что меня окружают такие добрые люди. Спасибо вам всем огромное. Теперь надо восстановиться и вернуться сильнее. Хочу поблагодарить Игоря, он переживал больше всех. Он — мой герой», — написала Морозов в соцсетях.

Она также не оставила в стороне и поблагодарила тренера Анжелику Крылову и Федерацию фигурного катания России.

Во время разминки перед ритм-танцем Морозов столкнулась с Елизаветой Шанаевой, которая задела лезвием конька её ногу. Аннабель наложили несколько швов, и она вышла на прокат с повязкой на ноге.

После ритм-танца Морозов и её партнёр Игорь Ерёменко шли на третьем месте, набрав 76,13 балла, но снялись с произвольного танца.

Ранее сообщалось, что Шанаева и Дрозд ответили на обвинения после столкновения с Морозов на разминке.