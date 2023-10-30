Морозов поблагодарила болельщиков за поддержку после травмы
- РИА Новости
«Я безумно благодарна за то, что меня окружают такие добрые люди. Спасибо вам всем огромное. Теперь надо восстановиться и вернуться сильнее. Хочу поблагодарить Игоря, он переживал больше всех. Он — мой герой», — написала Морозов в соцсетях.
Она также не оставила в стороне и поблагодарила тренера Анжелику Крылову и Федерацию фигурного катания России.
Во время разминки перед ритм-танцем Морозов столкнулась с Елизаветой Шанаевой, которая задела лезвием конька её ногу. Аннабель наложили несколько швов, и она вышла на прокат с повязкой на ноге.
После ритм-танца Морозов и её партнёр Игорь Ерёменко шли на третьем месте, набрав 76,13 балла, но снялись с произвольного танца.
Ранее сообщалось, что Шанаева и Дрозд ответили на обвинения после столкновения с Морозов на разминке.