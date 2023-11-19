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Радимов: вряд ли Россия сыграла бы с Кубой, если бы не эта политическая ситуация

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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Кубы.
Радимов: вряд ли Россия сыграла бы с Кубой, если бы не эта политическая ситуация
  • РИА Новости

«Думаю, вряд ли Россия сыграла бы с Кубой, если бы не эта политическая ситуация. Для кубинцев — огромный плюс, для нас тоже. Соберётся полный стадион. Но в плане спортивной составляющей для них это важнее, так как есть возможность почувствовать уровень, к которому надо стремиться, если они хотят этого», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что российские команды отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

Встреча состоится 20 ноября, начнётся в 19:30 мск. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе.

Ранее сообщалось, что на матч сборной России с Кубой продано 35 тыс. билетов.

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