Радимов: вряд ли Россия сыграла бы с Кубой, если бы не эта политическая ситуация

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Кубы.

«Думаю, вряд ли Россия сыграла бы с Кубой, если бы не эта политическая ситуация. Для кубинцев — огромный плюс, для нас тоже. Соберётся полный стадион. Но в плане спортивной составляющей для них это важнее, так как есть возможность почувствовать уровень, к которому надо стремиться, если они хотят этого», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что российские команды отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

Встреча состоится 20 ноября, начнётся в 19:30 мск. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе.

Ранее сообщалось, что на матч сборной России с Кубой продано 35 тыс. билетов.