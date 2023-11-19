Франция разгромила Гибралтар и одержала самую крупную победу в своей истории

Сборная Франции победила Гибралтар в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Игра завершилась со счётом 14:0.

В составе победителей отличились Маркус Тюрам, Уоррен Заир-Эмери, Жонатан Клосс, Кингсли Коман, оформивший дубль, Килиан Мбаппе, забивший трижды, Юссуф Фофана, Адриен Рабьо, Усман Дембеле, Оливье Жиру, отличившийся дважды. Ещё один гол в свои ворота забил Итан Сантос.

В другом матче группы Нидерланды победили Ирландию со счётом 1:0.

Франция набрала 21 очко и занимает первое место в группе В. У Гибралтара ноль очков. Нидерланды на втором месте с 15 очками. На счету Ирландии шесть очков и четвёртая строчка.

Ранее сборная Белоруссии победила Андорру в отборе на Евро-2024.