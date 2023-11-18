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Аршавин: у сборной Армении нет шансов на выход на Евро-2024

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказал мнение, что команда Армении не сможет выйти на чемпионат Европы 2024 года.
Аршавин: у сборной Армении нет шансов на выход на Евро-2024
  • РИА Новости

«Да нет у них шансов. Сегодня они могут выиграть, но с хорватами на выезде — бесполезно. Преобразилась ли команда с приходом Тикнизяна, Сперцяна и Севикяна? Судя по результатам, нет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Сборная Армении занимает третье место в группе D, набрав семь очков в пяти матчах. Лидерами являются команды Хорватии и Турции, набравшие по десять очков.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о словах главного тренера сборной Армении Александра Петракова о нападающем Эдгаре Севикяне.

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