Marca: Винисиус выбыл из-за травмы на 2,5 месяца
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Об этом сообщает Marca.
По информации O Globo, форвард получил повреждение в игре с Колумбией (1:2) в квалификации ЧМ-2026.
По информации источника, Винисиус вернётся в стан мадридского клуба.
Футболист выступает за «Реал» с 2018 года. В текущем сезоне 23-летний бразилец сыграл за команду десять матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.
Бразильский форвард недавно подписал контракт с мадридским клубом до 30 июня 2027 года.
Ранее Винисиуса признали лучшим футболистом Примеры сезона-2022/23.