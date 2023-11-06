Винисиуса признали лучшим футболистом Примеры сезона-2022/23
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Церемония награждения Ассоциации футболистов Испании (AFE) проходит в Мадриде.
Футболист выступает за «Реал» с 2018 года. В текущем сезоне 23-летний бразилец сыграл за команду десять матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.
Бразильский форвард недавно подписал контракт с мадридским клубом до 30 июня 2027 года.
Ранее Винисиус получил премию Сократеса в знак признания гуманитарной деятельности футболиста.