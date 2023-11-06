Винисиуса признали лучшим футболистом Примеры сезона-2022/23

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком чемпионата Испании по футболу сезона-2022/23.

Церемония награждения Ассоциации футболистов Испании (AFE) проходит в Мадриде.

Футболист выступает за «Реал» с 2018 года. В текущем сезоне 23-летний бразилец сыграл за команду десять матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Бразильский форвард недавно подписал контракт с мадридским клубом до 30 июня 2027 года.

Ранее Винисиус получил премию Сократеса в знак признания гуманитарной деятельности футболиста.