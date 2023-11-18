Гребнев отметил схожесть ударной техники Шаблия и Макгрегора

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Гребнев высказался о бойцовских навыках соотечественника Александра Шаблия после его победы над бразильцем Патрики Фрейре на 301-м номерном турнире Bellator.

«На мой взгляд, Александр является бойцом с идеальной ударной техникой. Бойцов его уровня сложно пересчитать даже на пальцах одной руки. Он отлично ориентируется в бою, когда нужно развить атаку вторым темпом. Шаблий не просто наносит один или два удара, но проводит связку из них, а это крайне трудно.

Во всём мире трудно найти что-то подобное. Нечто схожее есть у Усмана Нурмагомедова, но лучшим примером для сравнения будет Конор Макгрегор. Ирландец комбинаторно бил с рук и добавлял ноги, чем приводил соперников в замешательство. Но сейчас он уже вряд ли сможет такое провернуть», — сказал Гребнев RT.

Ранее сообщалось, что Гребнев сравнил Шаблия с Хабибом Нурмагомедовым после его победы над Фрейре на турнире Bellator.