СЭ: «Зенит» планирует расстаться с Суторминым и Ерохиным

Полузащитники «Зенита» Алексей Сутормин и Александр Ерохин могут покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в сферу интересов петербургского клуба входят игроки: уральцы Илья Ишков и Игорь Дмитриев, а также защитник «Динамо» Станислав Бессмертный.

Сутормин в сезоне-2023/24 в 11 матчах во всех турнирах отдал одну результативную передачу. 29-летний игрок выступает за сине-бело-голубых с 2019 года.

В нынешнем сезоне 34-летний Ерохин отдал три результативные передачи в 16 матчах за сине-бело-голубых. Контракт полузащитника с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Ерохин рассказал, что был бы счастлив завершить карьеру в «Зените».