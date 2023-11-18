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СЭ: «Зенит» планирует расстаться с Суторминым и Ерохиным

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Полузащитники «Зенита» Алексей Сутормин и Александр Ерохин могут покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
СЭ: «Зенит» планирует расстаться с Суторминым и Ерохиным
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в сферу интересов петербургского клуба входят игроки: уральцы Илья Ишков и Игорь Дмитриев, а также защитник «Динамо» Станислав Бессмертный.

Сутормин в сезоне-2023/24 в 11 матчах во всех турнирах отдал одну результативную передачу. 29-летний игрок выступает за сине-бело-голубых с 2019 года.

В нынешнем сезоне 34-летний Ерохин отдал три результативные передачи в 16 матчах за сине-бело-голубых. Контракт полузащитника с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Ерохин рассказал, что был бы счастлив завершить карьеру в «Зените».

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