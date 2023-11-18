Смольский: немного расстроился, но Халили провёл идеальную гонку
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«Биатлон — непредсказуемый вид спорта, трудно прогнозировать результаты. Соперники достойные и сильные, Карим Халили показал идеально проделанную работу, идеальную гонку, все рубежи на ноль. Я немного расстроился, что не удалось побороться на финише, потому что запнулся на подъёме, но это получился такой тактический момент», — приводит слова Смольского «Матч ТВ».
Он также подчеркнул, что много потратил сил на втором и третьем рубежах, когда пытался догнать лидеров.
Россиянин преодолел дистанцию 15 км за 32 минуты 52,7 секунды и не допустил ни одного промаха.
Вторым финишировал белорус Антон Смольский (+1,1, 1 промах). Третьим стал его соотечественник Никита Лобастов (+30,4, 0 промахов).
Ранее российский биатлонист Даниил Серохвостов в шутливой форме высказался о победе Халили на первом этапе Кубка МЛКБ.