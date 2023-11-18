Смольский: немного расстроился, но Халили провёл идеальную гонку

Белорусский биатлонист Антон Смольский отреагировал на второе место в масс-старте на первом этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«Биатлон — непредсказуемый вид спорта, трудно прогнозировать результаты. Соперники достойные и сильные, Карим Халили показал идеально проделанную работу, идеальную гонку, все рубежи на ноль. Я немного расстроился, что не удалось побороться на финише, потому что запнулся на подъёме, но это получился такой тактический момент», — приводит слова Смольского «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что много потратил сил на втором и третьем рубежах, когда пытался догнать лидеров.

Россиянин преодолел дистанцию 15 км за 32 минуты 52,7 секунды и не допустил ни одного промаха.

Вторым финишировал белорус Антон Смольский (+1,1, 1 промах). Третьим стал его соотечественник Никита Лобастов (+30,4, 0 промахов).

Ранее российский биатлонист Даниил Серохвостов в шутливой форме высказался о победе Халили на первом этапе Кубка МЛКБ.