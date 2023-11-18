Аршавин считает, что у сборной Англии есть потенциал выиграть чемпионат мира

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о потенциале национальной команды Англии.

«У англичан очень талантливая команда. У сборной Англии есть потенциал выиграть чемпионат мира», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что англичане становились чемпионами мира по футболу один раз в истории на домашнем первенстве в 1966 году.

Также сборная Англии один раз завоёвывала серебряные медали и три раза бронзовые награды чемпионата Европы (1968, 1996, 2020 годы).

Ранее сообщалось, что в Англии вспомнили исторический покер Аршавина за лондонский «Арсенал».