RT в Telegram
Подпишись

Аршавин считает, что у сборной Англии есть потенциал выиграть чемпионат мира

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о потенциале национальной команды Англии.
Аршавин считает, что у сборной Англии есть потенциал выиграть чемпионат мира
  • РИА Новости

«У англичан очень талантливая команда. У сборной Англии есть потенциал выиграть чемпионат мира», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что англичане становились чемпионами мира по футболу один раз в истории на домашнем первенстве в 1966 году.

Также сборная Англии один раз завоёвывала серебряные медали и три раза бронзовые награды чемпионата Европы (1968, 1996, 2020 годы).

Ранее сообщалось, что в Англии вспомнили исторический покер Аршавина за лондонский «Арсенал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить