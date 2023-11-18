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Круговой предположил, что его не вызвали в сборную России из-за рождения ребёнка

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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой высказал свои предположения о том, почему его не вызывают в сборную России по футболу.
Круговой предположил, что его не вызвали в сборную России из-за рождения ребёнка
  • РИА Новости

«Видимо, из-за игровой практики. Год назад её было больше. Очень хотел сыграть с Кубой. Однако слышал, якобы Карпин не вызывает в сборную футболистов, у которых недавно родились дети. Понятно, что это может мешать концентрации, но у меня в этом смысле никаких сложностей нет», — приводит слова Кругового «Чемпионат».

20 ноября национальная команда проведёт товарищеский матч со сборной Кубы. Встреча состоится в понедельник, 20 ноября, начнётся в 19:30. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе.

Ранее сообщалось, что сборная Кубы прилетела в Волгоград на товарищеский матч с Россией.

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