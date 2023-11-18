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Две передачи Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

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«Виннипег Джетс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Канада Лайф-центр» в Виннипеге и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев двумя результативными передачами отметился российский нападающий Владислав Наместников.

После 16 игр «Виннипег» набрал 20 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Баффало» с 15 баллами остался на 14-й строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов может пропустить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс».

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