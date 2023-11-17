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Родригао: не могу представить, что когда-нибудь буду играть в «Спартаке»

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Защитник «Зенита» Родригао исключил свой переход в «Спартак».

«Спартак» — самый принципиальный соперник? Наверное, да, учитывая то, что происходило в последние годы. Но сейчас мы смотрим на «Краснодар», который впереди. О «Спартаке» говорить нет смысла в данный момент. Не могу себе такого представить. Я думаю только о «Зените», — цитирует Родригао Sport24.

25 мая Родригао перенёс операцию и пропустил заключительные матчи прошлого сезона. 

В текущем сезоне бразилец принял участие в восьми матчах за петербуржцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Родригао готов получить российский паспорт.

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