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Relevo: «Реал» рассматривает возможность продления контракта с Анчелотти

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может продлить контракт с клубом.

По информации Relevo, руководство мадридцев рассматривает вариант с продлением соглашения с итальянским специалистом на два года. Отмечается, что президент клуба Флорентино Перес считает Анчелотти идеальным кандидатом на работу с омоложением состава команды.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, в 13 матчах набрав 32 очка. Контракт тренера и клуба рассчитан до лета 2024-го.

Ранее Анчелотти заявил, что в Испании судьи не уважают тренеров.

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