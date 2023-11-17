Relevo: «Реал» рассматривает возможность продления контракта с Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может продлить контракт с клубом.

По информации Relevo, руководство мадридцев рассматривает вариант с продлением соглашения с итальянским специалистом на два года. Отмечается, что президент клуба Флорентино Перес считает Анчелотти идеальным кандидатом на работу с омоложением состава команды.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, в 13 матчах набрав 32 очка. Контракт тренера и клуба рассчитан до лета 2024-го.

Ранее Анчелотти заявил, что в Испании судьи не уважают тренеров.