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Daily Mail: «Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» € 343 млн

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«Лестер» и «Лидс Юнайтед» приняли решение подать в суд на «Эвертон».
Daily Mail: «Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» € 343 млн
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Daily Mail, клубы решили подать в суд за то, что «ирисок» не лишили десяти очков в АПЛ раньше за нарушение правил финансового фейр-плей. «Лестер» и «Лидс» подадут в суд на «Эвертон» на €343 млн.

По информации BBC, клуб лишился десяти очков и опустится с 14-го места в турнирной таблице АПЛ в зону вылета. Теперь в активе команды четыре очка в 12 матчах.

Напомним, что «Эвертон» подозревали в нарушении финансового фейр-плей. Клуб сообщил, что финансовые потери составили $453 млн за последние годы, в то время как лимит составлял $128 млн.

Ранее Динияр Билялетдинов заявил, что продолжает следить за «Эвертоном».

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