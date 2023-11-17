Daily Mail: «Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» € 343 млн
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Как сообщает Daily Mail, клубы решили подать в суд за то, что «ирисок» не лишили десяти очков в АПЛ раньше за нарушение правил финансового фейр-плей. «Лестер» и «Лидс» подадут в суд на «Эвертон» на €343 млн.
По информации BBC, клуб лишился десяти очков и опустится с 14-го места в турнирной таблице АПЛ в зону вылета. Теперь в активе команды четыре очка в 12 матчах.
Напомним, что «Эвертон» подозревали в нарушении финансового фейр-плей. Клуб сообщил, что финансовые потери составили $453 млн за последние годы, в то время как лимит составлял $128 млн.
Ранее Динияр Билялетдинов заявил, что продолжает следить за «Эвертоном».