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Аршавин — о первом чемпионстве «Зенита»: во время празднования меня забыли на Сенной

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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил, как команда праздновала первое чемпионство клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Аршавин — о первом чемпионстве «Зенита»: во время празднования меня забыли на Сенной
  • РИА Новости

«Праздновали так, что я потерялся на Сенной площади! Когда мы вышли к болельщикам из автобуса, то я просто слился с толпой. Меня забыли и поехали праздновать дальше», — цитирует Аршавина Sport24.

Сине-бело-голубые впервые стали чемпионами России в 2007 году. Игрок выступал за «Зенит» с 1999-го по 2008-й, а также с 2013-го по 2015-й. В настоящий момент он является заместителем генерального директора клуба.

Ранее сообщалось, что в АПЛ вспомнили исторический покер Аршавина за «Арсенал».

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