Первую практику на Гран-при Лас-Вегаса завершили досрочно из-за люка канализации
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Тренировка завершилась через 10 минут после старта.
На момент остановки пилот Ferrari Шарль Леклер показал лучший результат. Его время — 1 минута 40,909 секунды.
Вторым стал Нико Хюлькенберг из Haas (+2,537). Третье время у его напарника Кевина Магнуссена (+3,352).
Вторая практика состоится 17 ноября в 11:00 мск.
Ранее сообщалось, как Макс Ферстаппен прокомментировал церемонию открытия Гран-при в Вегасе (США).