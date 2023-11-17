Первую практику на Гран-при Лас-Вегаса завершили досрочно из-за люка канализации

Первая практика на Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1» завершилась досрочно из-за оторвавшегося канализационного люка на трассе.

Тренировка завершилась через 10 минут после старта.

На момент остановки пилот Ferrari Шарль Леклер показал лучший результат. Его время — 1 минута 40,909 секунды.

Вторым стал Нико Хюлькенберг из Haas (+2,537). Третье время у его напарника Кевина Магнуссена (+3,352).

Вторая практика состоится 17 ноября в 11:00 мск.

Ранее сообщалось, как Макс Ферстаппен прокомментировал церемонию открытия Гран-при в Вегасе (США).