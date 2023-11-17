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Тарасова не поверила, что Москвина предлагала Загитовой перейти в парное катание

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что тренер Тамара Москвина предлагала Алине Загитовой перейти в парное катание.

«Пока я это не услышу от Тамары Николаевны — не поверю. Может быть, это и правда. Слышу сейчас это впервые и не буду верить, пока не спрошу у тех, кто вёл эту беседу», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.

16 ноября олимпийская чемпионка сообщила, что Москвина предлагала ей перейти в парное катание, однако Алина отказалась, потому что ей было комфортнее в одиночном. 

Фигуристка в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Алина является единственной в истории России и второй в мировой истории после Ким Ён А одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова заявила, что благодарна хейтерам, которые раскритиковали её образ.

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