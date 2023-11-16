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БНР: в ходе беспорядков перед матчем в Болгарии пострадали не менее 14 человек

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Не менее 14 человек пострадали в результате беспорядков с участием футбольных болельщиков в Софии.

В ходе столкновений медики экстренных служб оказали помощь 14 пострадавшим, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Беспорядки начались в преддверии матча девятого тура квалификации Евро-2024 национальной команды со сборной Венгрии, который должен был проходить при пустых трибунах.

Отмечается, что фанаты требовали отставки руководства Болгарского футбольного союза. 

Встреча между Болгарией и Венгрией завершилась со счётом 2:2.

Ранее сборная Испании одержала победу над командой Кипра в матче девятого тура квалификации Евро-2024.

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