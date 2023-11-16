Синнер стал вторым полуфиналистом Итогового турнира ATP
- globallookpress.com
- © Marco Alpozzi/Keystone Press Agency
24-кратный чемпион турниров Большого шлема серб Новак Джокович проиграл сет Хуберту Хуркачу в матче третьего тура группового этапа.
Первым полуфиналистом Итогового чемпионата стал российский теннисист Даниил Медведев.
16 ноября Синнер сразится с датчанином Хольгером Руне. От результата матча будет зависеть, кто последним выйдет из Зелёной группы — Джокович или Руне.
Ранее экс первая ракетка Евгений Кафельников оценил шансы российского теннисиста Медведева на Итоговом турнире ATP.