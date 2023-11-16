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Синнер стал вторым полуфиналистом Итогового турнира ATP

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Итальянский теннисист Янник Синнер обеспечил себе путёвку в плей-офф Итогового турнира ATP.
Синнер стал вторым полуфиналистом Итогового турнира ATP
  • globallookpress.com
  • © Marco Alpozzi/Keystone Press Agency

24-кратный чемпион турниров Большого шлема серб Новак Джокович проиграл сет Хуберту Хуркачу в матче третьего тура группового этапа.

Первым полуфиналистом Итогового чемпионата стал российский теннисист Даниил Медведев.

16 ноября Синнер сразится с датчанином Хольгером Руне. От результата матча будет зависеть, кто последним выйдет из Зелёной группы — Джокович или Руне.

Ранее экс первая ракетка Евгений Кафельников оценил шансы российского теннисиста Медведева на Итоговом турнире ATP.

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