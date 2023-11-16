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Бывшему директору «Чайки» Баяну грозит шесть лет колонии

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Бывшему директору футбольного клуба «Чайка» Олегу Баяну грозит шесть лет колонии.
Бывшему директору «Чайки» Баяну грозит шесть лет колонии
  • Gettyimages.ru
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Функционер обвиняется в 11 эпизодах по статье «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования», а именно в организации договорных матчей, подкупе судей, тренера и игроков соперника, сообщает РИА Новости. 

Отмечается, что в ходе прений, которые начались 15 ноября в Воронежском районном суде, экс-директор частично признал вину. 

Гособвинитель требует от суда определить Баяну наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в размере 150 тыс. рублей, а также отстранить подсудимого от участия в организации и проведении спортивных соревнований.

В декабре 2021 года контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) пожизненно отстранил Баяна от футбола за организацию договорного матча между «Чайкой» и майкопской «Дружбой» в 2018 году.

Ранее суд итальянского города Лукка приговорил злоумышленников, укравших часы у пилота «Формулы-1» Шарля Леклера, к тюремному заключению.

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